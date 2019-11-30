Емельяненко нокаутировал Кокляева на третьей минуте боя (ВИДЕО)

30.11.2019 10:00

В России в ночь на 29 ноября Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в бою по правилам бокса, сообщает Телеканал новостей «24».

Поединок был рассчитан на четыре раунда, а на его кону стоял пояс чемпиона по версии РЕН ТВ в супертяжелом весе.

Преимущество Александра Емельяненко в ударной технике было видно невооруженным взглядом с первых секунд. После первого жесткого попадания Емельяненко дал возможность Михаилу восстановится и не пошел на добивание.

Но уже через несколько мгновений Кокляев пропустил еще одну атаку соперника и упал. Несмотря на то, что рефери довольно долго вел счет, Кокляев как следует прийти в себя не смог. В итоге, рефери в ринге зафиксировал досрочную победу Емельяненко.

Для обоих бойцов это был дебют в профессиональном боксе. Отметим, что бой вызвал невероятный ажиотаж, а на арене в Москве собрался полный зал.