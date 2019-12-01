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Сборная Украины узнала соперников по группе на Евро 2020
01.12.2019 09:00
В субботу, 30 ноября, в Румынии состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года. Сборная Украины узнала двух из трех соперников, сообщает Корреспондент.net.
В группу C, которая будет проводить свои матчи на стадионах Амстердама и Бухареста, кроме нашей сборной попали Голландия, Австрия и победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финал пройдет на Уэмбли в Лондоне.
Теги: футбол, Чемпионат Европы, жеребьевка
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