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Букмекеры оценили шансы сборных на победу в Евро-2020

02.12.2019 09:00
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Букмекеры оценили шансы сборных на победу в Евро-2020

В субботу, 30 ноября, прошла жеребьевка финального турнира Евро-2020. Букмекеры уже подсчитали шансы сборных на победу в турнире, сообщает SPORT.UA.
Известная британская контора Bet365 определила команду Андрея Шевченко на десятое место с большим отрывом от фаворитов, которые уместились в первые девять позиций. Победа «сине-желтых» на турнире оценена коэффициентом 67.
Первая десятка выглядит так:
1. Англия – 5.0
2. Бельгия – 6.0
3-4. Франция, Нидерланды – 7.5
5. Испания – 9.0
6-7. Германия, Италия – 10.0
8. Португалия – 17.0
9. Хорватия – 26.0
10. Украина – 67.0



Теги: футбол, Чемпионат Европы, прогноз, букмекер
 
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