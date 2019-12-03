Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Названы лучшие футболисты Европы и Украины 2019 года

03.12.2019 08:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названы лучшие футболисты Европы и Украины 2019 года

В понедельник, 2 декабря, определились обладатели званий лучший футболист Европы и лучший футболист Украины, сообщает Телеканал новостей «24».
Журнал France Football объявил победителя на награду "Золотой мяч", вручаемую лучшему футболисту года в Европе.
Обладателем "Золотого мяча" 2019 года стал Лионель Месси. Он в номинации обошел Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля" (2 место) и Криштиану Роналду из "Ювентуса" (3 место).
Этот "Золотой мяч" стал для Месси шестым – он побил рекорд по этому показателю, который делил с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.
В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2019". В рамках мероприятия был определен лучший футболист 2019 года в Украине.
Им стал капитан донецкого "Шахтера" Тайсон. Он оказался лучше партнера по команде Марлоса, а также опередил в голосовании лидера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова.



Теги: футбол, Лионель Месси, награда, Тайсон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх