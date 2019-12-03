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Названы лучшие футболисты Европы и Украины 2019 года
В понедельник, 2 декабря, определились обладатели званий лучший футболист Европы и лучший футболист Украины, сообщает Телеканал новостей «24».
Журнал France Football объявил победителя на награду "Золотой мяч", вручаемую лучшему футболисту года в Европе.
Обладателем "Золотого мяча" 2019 года стал Лионель Месси. Он в номинации обошел Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля" (2 место) и Криштиану Роналду из "Ювентуса" (3 место).
Этот "Золотой мяч" стал для Месси шестым – он побил рекорд по этому показателю, который делил с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.
В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2019". В рамках мероприятия был определен лучший футболист 2019 года в Украине.
Им стал капитан донецкого "Шахтера" Тайсон. Он оказался лучше партнера по команде Марлоса, а также опередил в голосовании лидера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова.
Теги: футбол, Лионель Месси, награда, Тайсон
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