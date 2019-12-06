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Юлия Джима завоевала серебро на Кубке мира по биатлону
06.12.2019 08:30
Украинка Юлия Джима выиграла серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования прошли в четверг, 5 мая в шведском Эстерсунде, сллбщает Українська правда.
Джима четыре огневых рубежа отстрелялась без промахов и до последнего боролась за победу. После последней стрельбы Джима опережала француженку Жюстин Бреза на семь секунд, но на дистанции украинка не сумела отстоять золото, финишировав второй. Бронза досталась француженке Жюли Симон.
Теги: кубок, серебро, биатлон
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