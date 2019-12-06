Юлия Джима завоевала серебро на Кубке мира по биатлону

06.12.2019 08:30

Украинка Юлия Джима выиграла серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования прошли в четверг, 5 мая в шведском Эстерсунде, сллбщает Українська правда.

Джима четыре огневых рубежа отстрелялась без промахов и до последнего боролась за победу. После последней стрельбы Джима опережала француженку Жюстин Бреза на семь секунд, но на дистанции украинка не сумела отстоять золото, финишировав второй. Бронза досталась француженке Жюли Симон.