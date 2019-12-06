Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Юлия Джима завоевала серебро на Кубке мира по биатлону

06.12.2019 08:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Юлия Джима завоевала серебро на Кубке мира по биатлону

Украинка Юлия Джима выиграла серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования прошли в четверг, 5 мая в шведском Эстерсунде, сллбщает Українська правда.
Джима четыре огневых рубежа отстрелялась без промахов и до последнего боролась за победу. После последней стрельбы Джима опережала француженку Жюстин Бреза на семь секунд, но на дистанции украинка не сумела отстоять золото, финишировав второй. Бронза досталась француженке Жюли Симон.



Теги: кубок, серебро, биатлон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх