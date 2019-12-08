Джошуа взял реванш у Руиса

08.12.2019 09:00

Британский боксер Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, сообщает Обозреватель.

Первый раунд прошел в своеобразной разведке, где 30-летний Руис джебом периодически проверял британца. В конце раунда Джошуа удалась двойка, которая привела к серьезному рассечению над левым глазом Энди.

Энтони продолжал атаковать в рассеченное место оппонента, постоянно смещаясь по рингу. Мексиканский боксер пытался пойти на сближение, но экс-чемпион держал дистанцию джебом.

Экватор поединка начался с атак Руиса. Британец старался более пластично двигаться на ногах, буквально оббегая мексиканского чемпиона. Энди лишь раз удалось приложиться слева, получив в ответ такой же удар в свой подбородок.

В эндшпиле ни один из боксеров не шел в ва-банк: Джошуа продолжал кружить, джебами "тыкая" в голову Руиса, а Энди никак не мог нанести прицельный удар, с каждой секундой теряя победу.