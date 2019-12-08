- Джошуа взял реванш у Руиса09:00
- Джошуа выиграл у Руиса финальную дуэль взглядов16:00
- Юлия Джима завоевала серебро на Кубке мира по биатлону08:30
- Стартовала продажа билетов на Евро-202010:00
- Джошуа попал в нокаут накануне реванша с Руисом10:30
- Названы лучшие футболисты Европы и Украины 2019 года08:30
- Букмекеры оценили шансы сборных на победу в Евро-202009:00
- Сборная Украины узнала соперников по группе на Евро 202009:00
- Емельяненко нокаутировал Кокляева на третьей минуте боя (ВИДЕО)10:00
- Сегодня состоится скандальный поединок Емельяненко - Кокляев17:00
Джошуа взял реванш у Руиса
Британский боксер Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, сообщает Обозреватель.
Первый раунд прошел в своеобразной разведке, где 30-летний Руис джебом периодически проверял британца. В конце раунда Джошуа удалась двойка, которая привела к серьезному рассечению над левым глазом Энди.
Энтони продолжал атаковать в рассеченное место оппонента, постоянно смещаясь по рингу. Мексиканский боксер пытался пойти на сближение, но экс-чемпион держал дистанцию джебом.
Экватор поединка начался с атак Руиса. Британец старался более пластично двигаться на ногах, буквально оббегая мексиканского чемпиона. Энди лишь раз удалось приложиться слева, получив в ответ такой же удар в свой подбородок.
В эндшпиле ни один из боксеров не шел в ва-банк: Джошуа продолжал кружить, джебами "тыкая" в голову Руиса, а Энди никак не мог нанести прицельный удар, с каждой секундой теряя победу.
Теги: бокс, чемпион, IBF, WBO, IBO, реванш, WBA
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря11:00
- ВСУ закончили демонтаж укреплений в Богдановке09:30
- Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык15:00
- В ОРДЛО введут возрастной ценз для боевиков14:00
- Зеленский на Донбассе встретился с военнослужащими ООС (ВИДЕО)13:30
- "МГБ ЛНР" на три часа закроет МАПП "Должанский"13:00
- Переселенка из Донецка подала в суд на СБУ за создание "ДНР"12:20
- Ситуация на блокпостах Донбасса 6 декабря11:30
- Зеленский предложил создать в ОРДЛО совместные патрули из нацгвардейцев и оккупантов10:00
- Сегодгя Зеленский посетит Донбасс09:30
- 8 декабря объявлен днем траура по погибшим при пожаре в Одессе10:00
- Джошуа взял реванш у Руиса09:00
- Джошуа выиграл у Руиса финальную дуэль взглядов16:00
- "Воровайки" оправдались за свою скандальную песню "Хохлы"12:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря11:00
- Чубаров анонсировал марш на Крым10:00
- ВСУ закончили демонтаж укреплений в Богдановке09:30
- Число жертв пожара в Одессе увеличилось09:00
- "Укрзализныця" назначила 8 новых поездов в западном направлении17:00
- Появилось расписание нормандской встречи16:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В ОРДЛО введут возрастной ценз для боевиков
- Переселенка из Донецка подала в суд на СБУ за создание "ДНР"
- Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык
- Зеленский предложил создать в ОРДЛО совместные патрули из нацгвардейцев и оккупантов
- Социологи узнали отношение жителей Украины к инициативам Зеленского по Донбассу
- Зеленский на Донбассе встретился с военнослужащими ООС (ВИДЕО)
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря
- Сегодгя Зеленский посетит Донбасс
- Ситуация на блокпостах Донбасса 6 декабря
- Стали известны расценки новогодних корпоративов в Луганске