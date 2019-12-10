Последние новости раздела
- УЕФА пояснила свою позицию по допуску России на Евро-202010:30
- WADA вынесло приговор российскому спорту14:00
- Букмекеры дали прогноз на матч "Шахтер" - "Аталанта"12:30
- Джошуа взял реванш у Руиса09:00
- Джошуа выиграл у Руиса финальную дуэль взглядов16:00
- Юлия Джима завоевала серебро на Кубке мира по биатлону08:30
- Стартовала продажа билетов на Евро-202010:00
- Джошуа попал в нокаут накануне реванша с Руисом10:30
- Названы лучшие футболисты Европы и Украины 2019 года08:30
- Букмекеры оценили шансы сборных на победу в Евро-202009:00
УЕФА пояснила свою позицию по допуску России на Евро-2020
10.12.2019 10:30
Санкции WADA в отношении российского спорта не затронут матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге и не скажутся на участии сборной России по футболу в этом турнире, сообщает РБК-Украина.
В УЕФА заявили, что не будут комментировать вопрос о возможности для России выступать в квалификации ЧМ-2022 под национальным флагом.
"Для выяснения этого момент обратитесь к пресс-службе WADA. В их пресс-релизе говорится, что решение WADA не затронет Евро-2020", - заявили в УЕФА.
Теги: Россия, УЕФА, Чемпионат Европы, WADA
Читайте также:
- УЕФА подозревает российские клубы в договорных матчах
- УЕФА разведет украинские и российские клубы в еврокубках
- Исинбаева отказалась от участия в чемпионате Европы
- Билеты на матчи Евро-2012 начнут продавать в марте 2011 года
- УЕФА пугает Сербию двухлетней дисквалификацией
- Евро-2012. Дания-Португалия: интересная статистика
- В Макеевке снова произошел подземный толчок10:00
- В "ДНР" назвали цены на новогодние сосны местного производства09:30
- Путин выступил за увеличение числа пунктов пропуска на линии разграничения в Донбассе08:30
- "Администрация" Донецка опубликовала адреса елочных базаров13:30
- В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону13:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 9 декабря11:30
- "Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных отделений на Донбассе10:30
- Под Мариуполем открыли новый пляж10:00
- В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками16:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев12:00
- СМИ: Петросян женился на своей молодой помощнице11:30
- Microsoft прекратила поддержку мобильной версии Windows11:00
- УЕФА пояснила свою позицию по допуску России на Евро-202010:30
- В Макеевке снова произошел подземный толчок10:00
- В "ДНР" назвали цены на новогодние сосны местного производства09:30
- Зеленский: Для меня важнее всего человеческая жизнь08:57
- Путин выступил за увеличение числа пунктов пропуска на линии разграничения в Донбассе08:30
- Главред "Гордона" поделилась впечатлениями о нормандском саммите08:00
- Итоговая пресс-конференция "нормандского формата": Итоги 01:00
- Путин и Зеленский не могут договориться об условиях выборов на Донбассе23:10
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря
- Итоговая пресс-конференция "нормандского формата": Итоги
- Путин о встрече с Зеленским: Прошло хорошо
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря
- В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону
- "Воровайки" оправдались за свою скандальную песню "Хохлы"
- Стал известен детальный график нормандского саммита
- Путин и Зеленский не могут договориться об условиях выборов на Донбассе