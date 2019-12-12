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"Шахтер" проиграл "Аталанте" и вылетел в Лигу Европы (ВИДЕО)

12.12.2019 08:00
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"Шахтер" проиграл "Аталанте" и вылетел в Лигу Европы (ВИДЕО)

Донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20. Противостояние в Харькове на ОСК "Металлист" завершилось со счетом 0:3, сообщает РБК-Украина.
"Горняки" забили на 15 минуте игры, но арбитры зафиксировали офсайд у Тете в момент передачи от Тайсона. Виктор Коваленко позже добивал, но в тот момент лайнсмен уже поднял флажок.
Счет открыла "Аталанта" во втором тайме. Судья сперва проверял момент на наличие офсайда через систему видеоповторов VAR, и в итоге гол засчитан.
Дончане доигрывали матч в меньшинстве, что деморализовало команду. Додо получил вторую желтую за неспортивное поведение. И через несколько минут итальянцы забили второй гол. Точку в матче итальянцы поставили на четвертой компенсированной минуте.
Таким образом, "Шахтер" вылетел из главного клубного турнира и продолжит участие в Лиге Европы. "Аталанта" выходит в плей-офф Лиги чемпионов, будучи на последнем месте за тур до финиша.



Теги: Лига Чемпионов, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
 
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