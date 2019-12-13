"Динамо" вслед за "Александрией" вылетело из Лиги Европы

13.12.2019 08:00

Киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано" в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы сезона 2019/20. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1, сообщает РБК-Украина.

Весь первый тайм "бело-синие" атаковали, создавая моменты, но все без реализации. На 42 минуте мяч в пустые ворота "Лугано" удалось забить Буяльскому, но арбитры отменяют гол из-за офсайда. А вот атака швейцарского клуба в компенсированное время первого тайма закончилась ударом прям под штангу. "Динамо" смогло отыграться лишь в компенсированное время второго тайма - гол на счету Цыганкова.

Для "Лугано" эта игра не имела никакого турнирного значения - независимо от результата команда оставалась на последней позиции в группе. А вот для "Динамо" матч имел важнейшее значения. "Бело-синие" занимали третье место в таблице, и только победа, желательно в два и более мяча, выводила их в плей-офф.