Украинская саблистка завоевала "золото" этапа Кубка мира в США

15.12.2019 11:30

Украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), сообщает Укринформ.

В полуфинале украинка победила француженку Манон Брюне - 15:9. С таким же счетом Харлан победила и в финальном поединке китаянку Чжаруй Киан.

Ранее Ольга Харлан получила награду победительницы общего зачета Кубка мира. Харлан завоевала эту награду уже второй раз подряд и четвертый раз - в своей карьере. Также в прошлом сезоне украинка стала чемпионкой Европы и мира.