"Альбасете" прервал матч из-за нецензурных выкриков фанов в адрес Зозули

16.12.2019 10:30

Матч 20 тура испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за выкриков фанатов оскорбительных слов в адрес украинского нападающего Альбасете Романа Зозули, сообщает iSport.

С первых минут матча Зозулю освистывали фанаты Райо, а в конце первого тайма фаны начали скандировать "Зозуля – с**** нацист". Арбитр приостановил матч на несколько минут, но команды все же доиграли первый тайм. Но вот на второй тайм игроки "Альбасете" выходить отказались.

Руководство Ла Лиги поддержало решение арбитра и команд прервать матч. "Мы работаем над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании", — сказано в заявлении на официальном сайте Ла Лиги.