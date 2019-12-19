Определились пары четвертьфинала Кубка Украины по футболу

19.12.2019 11:30

В среду, 18 декабря, состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины-2019/2020, сообщает Sport.ua.

Пары 1/4 финала Кубка Украины:

«Динамо» – «Александрия»

«Минай» – «Ингулец»

«Альянс» – «Мариуполь»

«Десна» – «Ворскла»

Напомним, что матчи всех стадий Кубка Украины состоят из одного матча. Хозяевами будущих поединков будут команды, указанные первыми в парах (приоритеты: более низшая лига или непарный номер при жеребьевке).

Базовая дата проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины – 4 марта 2020 года.