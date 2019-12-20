МОК отобрал "золото" у украинского тяжелоатлета

20.12.2019 13:30

Украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия признали виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2012 года в Лондоне и обязали вернуть золотую медаль, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Обеспечить исполнение решения обязан НОК Украины.

18 декабря Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала Торохтия на 2 года за использование допинга.