Лучшие клубы Лиги чемпионов: "Динамо" - одиннадцатое, "Шахтер" на 32 месте

23.12.2019 20:12

УЕФА опубликовала рейтинг лучших клубов-участников Лиги чемпионов с 1955 года по сегодняшний день. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В УЕФА посчитали все матчи и за каждую победу в турнире присуждали по 2 балла, а за ничью – по одному. В итоге, с серьезным отрывом победил мадридский "Реал". "Сливочные" набрали ровно 600 очков. На втором месте оказалась мюнхенская "Бавария" (474 балла), которая опередила "Барселону" (446 баллов).

Киевское "Динамо" за годы своих выступлений в Лиге чемпионов набрало 246 очков, что поместило киевлян на 11 место в рейтинге. Это наивысший рейтинг среди клубов, которым не удавалось побеждать в турнире. Донецкий "Шахтер" занял 32 место (132 очка).

Лучшие клубы Лиги чемпионов за всю историю:

1. "Реал" – 600 очков

2. "Бавария" – 474

3. "Барселона" – 446

4. "Манчестер Юнайтед" – 374

5. "Ювентус" – 349

6. "Милан" – 314

7. "Ливерпуль" – 289

8. "Бенфика" – 287

9. "Порту" – 277

10. "Аякс" – 266

11. "Динамо" – 246

...

32. "Шахтер" – 132

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