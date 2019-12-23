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Лучшие клубы Лиги чемпионов: "Динамо" - одиннадцатое, "Шахтер" на 32 месте
УЕФА опубликовала рейтинг лучших клубов-участников Лиги чемпионов с 1955 года по сегодняшний день. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В УЕФА посчитали все матчи и за каждую победу в турнире присуждали по 2 балла, а за ничью – по одному. В итоге, с серьезным отрывом победил мадридский "Реал". "Сливочные" набрали ровно 600 очков. На втором месте оказалась мюнхенская "Бавария" (474 балла), которая опередила "Барселону" (446 баллов).
Киевское "Динамо" за годы своих выступлений в Лиге чемпионов набрало 246 очков, что поместило киевлян на 11 место в рейтинге. Это наивысший рейтинг среди клубов, которым не удавалось побеждать в турнире. Донецкий "Шахтер" занял 32 место (132 очка).
Лучшие клубы Лиги чемпионов за всю историю:
1. "Реал" – 600 очков
2. "Бавария" – 474
3. "Барселона" – 446
4. "Манчестер Юнайтед" – 374
5. "Ювентус" – 349
6. "Милан" – 314
7. "Ливерпуль" – 289
8. "Бенфика" – 287
9. "Порту" – 277
10. "Аякс" – 266
11. "Динамо" – 246
...
32. "Шахтер" – 132
По материалам: https://112.ua/
Теги: спорт, футбол, УЕФА, ФК Шахтер, Лига Чемпионов, рейтинг, ФК Динамо
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