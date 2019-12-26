Последние новости раздела
- Ватикан выразил желание участвовать в Олимпийских играх11:30
- Лучшие клубы Лиги чемпионов: "Динамо" - одиннадцатое, "Шахтер" на 32 месте 20:12
- Украинские самбисты выступили в России вместе со сборной "ДНР"10:30
- МОК отобрал "золото" у украинского тяжелоатлета13:30
- Определились пары четвертьфинала Кубка Украины по футболу11:30
- Названо место проведения финала Кубка Украины-2020 по футболу12:00
- "Шахтер" узнал соперника по 1/16 финала Лиги Европы17:00
- "Альбасете" прервал матч из-за нецензурных выкриков фанов в адрес Зозули10:30
- Украинская саблистка завоевала "золото" этапа Кубка мира в США11:30
- Свитолина взяла к себе в команду нового тренера20:35
Футболист сборной Украины собрался на Новый год в Донецк
26.12.2019 10:00
Полузащитник луганской "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня рассказал о том, что планирует встречать Новый год в Донецке. Об этом Иванисеня сказал в интервью сайту ua-football.com, сообщает СТРАНА.ua.
Так, на вопрос о планах встретить Новый год он ответил: "Наверное, поеду в Донецк, где живет семья моей супруги. Там этот праздник и отметим".
Иванисеня дебютировал за национальную сборную Украины 14 ноября 2019 года в товарищеском матче против Эстонии.
Теги: Донецк, полузащитник, Сборная Украины, Новый год, ФК "Заря"
Читайте также:
- Полузащитник "Шахтера" всерьез заинтересовал "Манчестер Юнайтед"
- Трансфер. Пополнение из Армении
- Открыта Резиденция Деда Мороза: он совершает чудеса! (ФОТО)
- Крик отчаяния дончан: Живем в постоянном унижении, как "отбросы". Нет уже сил. Украине мы были нужны, а сейчас до нас нет никакого дела
- Алан Патрик: Все мои мысли только о "Шахтере"
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря09:30
- В Лисичанске отключили воду и отопление08:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря15:00
- 29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта12:00
- Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем17:00
- Боевики распространяют слухи о закрытии КПВВ "Станица Луганская"16:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря10:30
- Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди16:00
- В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни12:30
- Программа новогодних мероприятий в Донецке12:00
- Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря09:30
- "Новая Почта" опубликовала график работы на новогодние праздники09:00
- В Лисичанске отключили воду и отопление08:30
- Немец нашел в старых часах 50 тысяч дойчмарок08:00
- В Кабмине анонсировали введение "паспортов в смартфоне"17:00
- В США 7-месячный ребенок стал мэром города16:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря15:00
- По воде, аки посуху: украинский каскадер проехал на мотоцикле по Днепру (ВИДЕО)14:30
- 29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта12:00
- В Иране во время протестов погибли больше тысячи людей 17:24
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни
- Программа новогодних мероприятий в Донецке
- В "ДНР" отменили комендантский час на период новогодних праздников
- Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря
- 29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта
- В России разбился новейший истребитель Су-57
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 декабря
- Боевики распространяют слухи о закрытии КПВВ "Станица Луганская"