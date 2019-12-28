ФК "Райо Вальекано" наказали за "нацистский" инцидент с Зозулей

28.12.2019 10:00

"Райо Вальекано" получил наказание за оскорбления со стороны ультрас в адрес украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули во время матча Сегунды, сообщает UA-Футбол.

Клуб получил от Федерации футбола Испании штраф в размере 18 тысяч евро. Также "Райо" обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.

Кроме того, остановленный из-за скандала матч будет доигран при пустых трибунах.