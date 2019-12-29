Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Министр спорта Испании отреагировал на скандал с Зозулей

29.12.2019 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Министр спорта Испании отреагировал на скандал с Зозулей

Министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао уверен, что судья правильно сделал, остановив матч из-за оскорблений украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули, сообщает Обозреватель.
"Мы совместно должны защищать то, что всем нам приносит радость. История с Зозулей показательна, арбитр и обе команды поступили образцово, так, как и должны были. Я за то, чтобы прерывать матчи, если ситуация того требует. Не нужно бояться, нужно действовать в соответствии с законом и обращать внимание на все нарушения, чтобы положить конец нетерпимости", – заявил Гирао на презентации книги о борьбе с расизмом в футболе.



Теги: спорт, министр, Испания, Роман Зозуля
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх