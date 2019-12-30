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Бой Кличко – Джошуа назвали поединком десятилетия
30.12.2019 16:00
Бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа назван поединком десятилетия по версии авторитетного издания Boxing News, сообщает XSPORT.ua.
Встреча украинца и британца произошла в 2017 году на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В пятом раунде Кличко побывал в нокдауне, но поднялся и в следующей трехминутке отправил на настил Джошуа.
Казалось, что украинец добьет соперника и выиграет бой, но не получилось. Джошуа восстановился и победил техническим нокаутом в 11-м раунде.
После этого поединка Кличко завершил карьеру, но ушел красиво.
Теги: Владимир Кличко, поединок, Энтони Джошуа
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