Бой Кличко – Джошуа назвали поединком десятилетия

30.12.2019 16:00

Бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа назван поединком десятилетия по версии авторитетного издания Boxing News, сообщает XSPORT.ua.

Встреча украинца и британца произошла в 2017 году на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В пятом раунде Кличко побывал в нокдауне, но поднялся и в следующей трехминутке отправил на настил Джошуа.

Казалось, что украинец добьет соперника и выиграет бой, но не получилось. Джошуа восстановился и победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

После этого поединка Кличко завершил карьеру, но ушел красиво.