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Футболисты сборной Украины записали видеопоздравление с Новым годом (ВИДЕО)
31.12.2019 17:00
Футболисты сборной Украины поздравили болельщиков с наступающим Новым годом, сообщает НВ.
Видео было опубликовано на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.
В записи видеоролика приняли участие Андрей Пятов, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и главный тренер Андрей Шевченко.
Футболисты, в частности, пожелали украинцам в новом году успехов, побед и мира.
Теги: футбол, поздравление, Сборная Украины, Новый год
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