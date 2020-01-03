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Букмекеры дали проноз на полуфиналы МЧМ по хоккею
03.01.2020 17:00
Молодежный чемпионат мира по хоккею вышел на финишную прямую. Уже 4 января в Чехии, где проходит турнир, состоятся полуфинальные матчи. И эти противостояния будут не менее интересны, чем решающая игра, сообщает XSPORT.
Что же касается шансов на успех, то в паре Канада – Финляндия аналитики Parimatch отдают преимущество сборной Канады, 69% на победу против 31% у команды Финляндии.
Во втором полуфинале, где встретятся сборные Швеции и России, букмекеры не смогли назвать фаворита и одинаково оценивают вероятность выхода в финал любой из команд.
Теги: хоккей, прогноз, Чемпионат мира, букмекер
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