Российский олигарх хочет купить украинский футбольный клуб

07.01.2020 17:00

Российский олигарх Михаил Фридман может стать владельцем футбольного клуба "Карпаты" (Львов), сообщает сайт Українські Новини.

Отмечается, что российский миллиардер намерен выкупить доли в клубе у Петра Дыминского и Игоря Коломойского.

Фридман родился во Львове. Он был спонсором и инициатором основания музыкального фестиваля "Альфа Джаз Фест". Его "Альфа-Банк" до сих пор продолжает работать в Украине.

ФК «Карпаты» по итогам первой половины сезона занимает последнюю строчку в таблице УПЛ, игроки команды уже 2 месяца не получают зарплату.