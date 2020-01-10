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Эксперты назвали самых дорогих украинских футболистов
10.01.2020 17:00
Полузащитник украиской сборной и легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко возглавил список самых дорогих украинских футболистов по версии футбольного портала Transfermarkt, сообщает Znaj.ua.
Эксперты оценивают Зинченко в 30 миллионов евро. Второй в этом рейтинге - вингер "Динамо" Виктор Цыганков, стоимостью в 20 миллионов. На третьем месте - игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко - 15 миллионов.
Полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского оценили в 14 миллионов, а нападающий "Гента" Роман Яремчук оценивается в 12 млн. Стоимость вингера "Шахтера" Евгения Коноплянки составила 6 млн.
Теги: Украина, стоимость, рейтинг, футболист
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