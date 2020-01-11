Последние новости раздела
- Старейший футболист в мире продлил контракт со своим клубом16:00
- Эксперты назвали самых дорогих украинских футболистов17:00
- Участники Олимпиады-2020 в Токио будут спать на картонных кроватях17:00
- Криштиану Роналду установил очередной рекорд16:30
- Российский олигарх хочет купить украинский футбольный клуб17:00
- Канада победила Россию в финале молодежного чемпионата мира по хоккею (ВИДЕО)08:45
- Анонс и прогноз на финал молодежного чемпионата мира по хоккею09:00
- Россия вышла в финал МЧМ по хоккею19:00
- Букмекеры дали проноз на полуфиналы МЧМ по хоккею17:00
- Вратарь "Шахтера" попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира15:00
Старейший футболист в мире продлил контракт со своим клубом
11.01.2020 16:00
Японский футболист Кадзуеси Миура продлил контракт с "Йокогамой" до конца 2020 года. Таким образом, 52-летний нападающий проведет 35 сезон в своей карьере, сообщает football.ua.
Миура вошел в историю, как самый возрастной действующий профессиональный футболист в мире. В 2017 году он превзошел достижение знаменитого англичанина Стэнли Мэтьюза, который в последний раз сыграл за профессиональный клуб в возрасте 50 лет и 5 дней.
В прошлом сезоне Кадзуеси Миура всего лишь пять раз вышел на поле в футболке "Йокогамы" и результативными действиями не отметился.
Теги: Япония, возраст, рекорд, футболист
Читайте также:
- Умер самый старый рекордсмен на планете
- Эверест покорил 80-летний японец
- Prime Yalta Rally: украинский экипаж может побить возрастной рекорд
- Уровень радиации на аварийной японской АЭС "подскочил" до рекордной отметки
- Старейшим человеком мира стал 115-летний японец
- Жители Хиросимы соорудили самое большое оригами (ВИДЕО)
- Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января10:00
- На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"15:00
- Через КПВВ "Майорское" мужчина пытался провезти взрывчатку14:00
- В Мариуполе на 15% снизили тариф на отопление10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января09:30
- В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию14:30
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января10:00
- В Луганске назвали новые цены на проезд до КПВВ у Станицы Луганской09:30
- МАУ выплатит компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране15:00
- Командование КСИР взяло на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета14:00
- Составлен рейтинг телепрограмм, которые смотрели украинцы в новогоднюю ночь13:00
- Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)12:00
- Власти Абхазии обвинили в организации массовых беспорядков "героя ДНР" (ВИДЕО)11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января10:00
- В Луцке открылось кафе, где работают люди с синдромом Дауна09:00
- Иран признал, что случайно сбил украинский самолет08:00
- Эксперты назвали самых дорогих украинских футболистов17:00
- Началась продажа билетов на Нацотбор на Евровидение-202016:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Жители оккупированной Еленовки организовали «камеры хранения» для «республиканских» автономеров
- В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера
- В оккупированном Донецке горел мини-отель "Ritz"
- Житель Донецка подсчитал местный "индекс оливье"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 января
- Появилось видео предполагаемого попадания ракеты в украинский самолёт над Ираном (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января
- Стали известны имена погибших украинцев c рейса PS 752