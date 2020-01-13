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На турнире в Турции подрались украинские и грузинские борцы (ВИДЕО)

13.01.2020 13:00
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На турнире в Турции подрались украинские и грузинские борцы (ВИДЕО)

На международном турнире по вольной борьбе в Турции полуфинальный поединок между украинцем Хасаном Закариевым и грузином Зурабом Эрбоцанашвили перерос в массовую драку, сообщает Корреспондент.net.
Так, после отмашки со стороны украинца (в синем трико) грузин нанес удар в ответ, после чего между борцами завязалась драка. К ней подключились и члены команд спортсменов. В частности, один из членов команды Закариева кулаком ударил грузинского борца по лицу.
В результате оба спортсмена были дисквалифицированы.



Теги: Украина, Грузия, драка, вольная борьба
 
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