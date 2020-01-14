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Уайлдер и Фьюри "сразились" взглядами и словами
14.01.2020 09:00
Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели первую битву взглядов перед своим реваншем, сообщает Корреспондент.net.
Боксеры провели пресс-конференцию, а после - традиционную битву взглядов, в ходе которой устроили словесную перепалку.
Реванш Уайлдер - Фьюри запланирован на 22 февраля в Лас-Вегасе. Напомним, что первый бой боксеров, который состоялся в декабре 2018 года, завершился вничью.
Теги: бокс, дуэль, Тайсон Фьюри, взгляд
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