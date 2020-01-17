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Ястремская в финале WTA Adelaide сразится с первой ракеткой мира
17.01.2020 16:00
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) узнала соперницу в финале хардового Премьера в Аделаиде, сообщает SportUa.
19-летняя украинка сразится за титул против лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии, которая в полуфинале одолела американку Даниэль Коллинс (№27 WTA).
Следует отметить, что Ястремская в следующей редакции рейтинга WTA поднимется как минимум на 21-ю позицию, обновив личный рекорд.
Теги: турнир, WTA, финал, Даяна Ястремская
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