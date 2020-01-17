Ястремская в финале WTA Adelaide сразится с первой ракеткой мира

17.01.2020 16:00

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) узнала соперницу в финале хардового Премьера в Аделаиде, сообщает SportUa.

19-летняя украинка сразится за титул против лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии, которая в полуфинале одолела американку Даниэль Коллинс (№27 WTA).

Следует отметить, что Ястремская в следующей редакции рейтинга WTA поднимется как минимум на 21-ю позицию, обновив личный рекорд.