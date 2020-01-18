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Дарио Срна прошел стажировку в "Манчестер Сити"

18.01.2020 15:00
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Дарио Срна прошел стажировку в "Манчестер Сити"

Экс-игрок "Шахтера" и ассистент главного тренера "горняков" Дарио Срна прошел тренерскую стажировку в "Манчестер Сити" у наставника этой команды Хосепа Гвардиолы, сообщает FootBoom.
"Дорогие друзья, спасибо за гостеприимность. Было очень приятно провести с вами время. Это был отличный опыт, учиться у самого лучшего в мире тренера и его изумительной команды. Удачи, Ман Сити", - написал Дарио Срна на своей странице в Instagram.



Теги: тренер, Дарио Срна, стажировка
 
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