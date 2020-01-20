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Стал известен заработок МакГрегора за 40 секунд боя с "Ковбоем"
20.01.2020 15:00
Стал известен общий заработок Конора МакГрегора в бою с Дональдом Серроне (Ковбоем) в рамках UFC 246. Как сообщает Lad Bible, поединок с американцем принес МакГрегору 78 миллионов долларов, передает Телеканал новостей «24».
Официальный гонорар ирландца составил 3 миллиона долларов. Большую часть общей суммы он заработал от продажи просмотров боя.
Конор нокаутировал Серроне на 40-й секунде встречи. Таким образом, МакГрегор заработал почти 2 миллиона долларов за каждую секунду поединка.
Теги: бой, заработок, Конор Макгрегор
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