Украина обогнала Россию в рейтинге футбольных Премьер-лиг

21.01.2020 13:00

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года , сообщает Корреспондент.net.

Впервые с 2009 года лучшей лигой признана АПЛ. До этого 10 лет подряд сильнейшей лигой мира становилась испанская Примера.

По итогам прошлого года испанский чемпионат и вовсе спустился на третье место, а на второй позиции в рейтинге сильнейших лиг мира находится бразильская Серия A.

В топ-5 попали также итальянская Серия A и чемпионат Колумбии.

Украина в рейтинге расположилась на 25-м месте. Интересно, что на одну позицию наша Премьер-лига опережает российскую.

30 сильнейших лиг мира по версии IFFHS:

1(2). Англия – 1287 очков;

2(3). Бразилия – 1165;

3(1). Испания – 114 ;

4(5). Италия – 939;

5(4). Колумбия – 849;

6(10). Португалия – 834;

7(7). Франция – 818;

8(15). Нидерланды – 790,5;

9(6). Аргентина – 776;

10(8). Германия – 765,5.

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25(23). Украина – 542;

26(17). Россия – 538,5

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