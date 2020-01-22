Неизвестные продают украденные фото Шумахера за 1 млн фунтов

22.01.2020 15:00

Фотографии известного автогонщика Михаэля Шумахера, сделанные в его доме и украденные неизвестными, пытаются продать за 1 млн фунтов стерлингов, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Со времени инцидента на лыжном курорте никаких фото автогонщика не было обнародовано, но в прошлом году появились сообщения о том, что на тайно сделанных в швейцарском доме фотографиях видно, что Шумахер лежит в постели. Эти фото были украдены, и появилась информация об их продаже за 1 млн фунтов стерлингов.