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Хирн назвал дату и место следующего боя Усика

24.01.2020 14:00
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Хирн назвал дату и место следующего боя Усика

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что поединок украинца Александра Усика против экс-претендента на титул чемпиона британца Дерека Чисоры фактически согласован, сообщает Корреспондент.net.
Встреча в ринге Усика и Чисоры состоится 28 марта в Лондоне и в случае победы украинец может подраться с обладателем титула Энтони Джошуа.
"Прямо сейчас у нас уже есть бой Усик - Чисора. Надеемся, он состоится на арене O2 в Лондоне. Затем Диллиан Уайт подерется 18 или 25 апреля. В период с мая по июнь свой бой проведет и Энтони Джошуа. У нас есть даты 23 и 30 мая, а также 6 июня.
Я говорил Усику, что ситуация такая, что он сначала получит Чисору, а затем Джошуа. Энтони этому рад. Александр тоже доволен таким раскладом. Нам нужно было определиться с датой поединка против Чисоры. Для нас 28 марта кажется идеальным вариантом", - сказал Эдди Хирн телеканалу IFL.



Теги: бой, промоутер, Александр Усик, анонс
 
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