УПЛ изменит календарь игр из-за чемпионата Европы 2020

25.01.2020 18:00

Основная часть сезона в Премьер-лиге закончится 16 мая, а матчи плей-офф состоятся 20 и 24 мая, сообщил официальный сайт УПЛ, передает football.ua.

"В целях обеспечения оптимальных условий для подготовки национальной сборной Украины к финальной части чемпионата Европы 2020 года Общие сборы участников УПЛ большинством голосов утвердили изменения в календаре Favbet Лиги сезона-2019/20", — говорится в заявлении организации.

Соответствующее решение Общих сборов участников будет передано на рассмотрение Исполнительного комитета УАФ.

Предлагается внести следующие изменения:

- 21 тур перенести с 7-го марта на 3-е;

- 22 тур – с 14-го марта на 7-е;

- 1/4 финала Кубка Украины – с 4-го марта на 11-е;

- 23 тур – с 21 марта на 14-е;

- туры 24-26 смещаются на 21 марта, 4-е и 11 апреля соответственно;

- полуфинал Кубка Украины – с 22 апреля на 15-е;

- туры 27-30 – на 18-е, 22-е, 25 апреля и 2 мая соответственно;

- 31 тур – с 20 мая на 9-е;

- 32 тур с 24 мая на 16-е;

- матчи плей-офф состоятся 20 и 24 мая соответственно.

Окончательное решение о календаре весенней части сезона-2019/20 в УПЛ и Кубке Украины утвердит Исполнительный комитет УАФ.