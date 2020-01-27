Легендарный американский баскетболист погиб при крушении вертолета

27.01.2020 08:00

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в авикатастрофе, сообщает Корреспондент.net.

Брайант находился на борту вертолета, который потерпел крушение в Калифорнии. Вертолёт упал в горах, на месте работают экстренные службы.

В разбившемся вертолете с баскетболистом было еще восемь человек, включая пилота, все они погибли. Причина аварии выясняется.

Коби Брайант – один из самых титулованных спортсменов в истории. Он пять раз становился чемпионом NBA в составе Лос-Анджелес Лейкерс, двукратным олимпийским чемпионом и самым ценным игроком NBA в 2009 и 2010 годах.

Брайант занял четвертое место в списке самых результативных игроков в истории, набрав за карьеру 33643 очка.