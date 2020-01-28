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Стали известны города, где будут базироваться сборные-участницы Евро-2020

28.01.2020 13:00
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Стали известны города, где будут базироваться сборные-участницы Евро-2020

Все команды, которые обеспечили себе участие в Евро-2020, определились с городами, в которых они будут базироваться во время турнира, сообщает "Футбол 24".
База национальной команды Украины будет в столице Румынии, Бухаресте, информирует официальный сайт УЕФА. Именно в этом городе "сине-желтые" проведут два из трех своих матчей на групповой стадии турнира.
Полный список выглядит так:
Австрия – Зеефельд, Австрия.
Англия – Бертон-апон-Трент, Англия.
Бельгия – Тюбиз, Бельгия.
Германия – Херцогенаурах, Германия.
Дания – Хельсингер, Дания.
Испания – Лас-Росас-де-Мадрид, Испания.
Италия – Коверчано, Флоренция, Италия.
Нидерланды – Зейст, Нидерланды.
Польша – Портмарнок, Ирландия.
Португалия – Будапешт, Венгрия.
Россия – Новогорск, Московская область.
Турция – Баку, Азербайджан.
Украина – Бухарест, Румыния.
Уэльс – Баку, Азербайджан.
Финляндия – Репино, Санкт-Петербург, Россия.
Франция – Клерфонтен-ан-Ивелин, Франция.
Хорватия – Сент-Андрус, Шотландия.
Чехия – Кэрри, Эдинбург, Шотландия.
Швейцария – Рим, Италия.
Швеция – Мейнут, Ирландия.
Еще четыре участника турнира будут определяться в матчах плей-офф Лиги наций. Евро-2020 начнется 12 июня матчем Турции и Италии в Риме. Финал пройдет 12 июля.



Теги: футбол, Бухарест, Чемпионат Европы, Сборная Украины
 
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