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Свитолина поднимется в рейтинге WTA после Australian Open

28.01.2020 16:30
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Свитолина поднимется в рейтинге WTA после Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшит свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и поднимется на четвертое место после завершения турнира Большого шлема Australian Open, сообщает РБК-УКРАИНА.
Поспособствовал росту украинки в мировой классификации вылет Петры Квитовой в рамках 1/4 финала. Чешка могла обойти Элину в случае своей победы на турнире и оставить ее на пятом месте.
Отметим, что после завершения турнира Элина обойдет в рейтинге японку Наоми Осаку, которая не сумела защитить прошлогодний титул.
Последний раз Элина поднималась на 4 место в рейтинге WTA в октябре прошлого года. Карьерным рекордом теннисистки является третья позиция.



Теги: рейтинг, WTA, Элина Свитолина
 
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