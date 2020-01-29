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WADA выявило 145 измененных допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило манипуляции со 145 из 298 записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, оказавшихся под подозрением. Об этом глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер (Gunter Younger) заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в среду, 29 января, передает Deutsche Welle.
"Мы смогли установить, какие данные были удалены и когда. Но не в каждом случае смогли восстановить их", - отметил Юнгер. Он рассказал, что его команда с мая по ноябрь 2019 года была занята "только тем, чтобы установить, какие данные были изменены, удалены или добавлены". "В некоторых случаях эти действия были датированы задним числом. Для этого всю базу данных переставляли на одну дату четырьмя годами ранее, после чего удаляли (те или иные записи. - Ред.)", - объяснил Гюнтер Юнгер. Все 298 подозрительных случаев будут проверены, заверил он.
Теги: Россия, скандал, допинг, WADA
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