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Украинского боксера дисквалифицировали и оштрафовали за укус соперника
31.01.2020 13:00
Спортивная комиссия штата Нью-Йорк наказала украинского боксера Ивана Редкача (23-5-1, 18 KO) за укус Дэнни Гарсии (35-2, 21 KO) во время боя, который состоялся 25 января, сообщает iSport.ua.
В десятом раунде 33-летний украинец неожиданно укусил за шею своего соперника. Рефери в ринге не наказал Редкача, но местный комитет не пощадил украинца.
Редкач оштрафован на 10 000 долларов и отстранен от боев на один год. Иван сможет вернуться на ринг не раньше февраля следующего года.
Теги: Украина, бокс, дисквалификация, укус
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