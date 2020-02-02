Чемпиона России по боксу задержали с наркотиками

02.02.2020 18:00

Двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили задержали в Москве. Он якобы с одним из своих товарищей забирал наркотики, сообщает Телеканал новостей «24».

По данным телеграм-канала Baza, сотрудники Росгвардии увидели, как 24-летний Кушиташвили и его приятель Овик Оганнисян приехали на такси и быстро зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной в столице России.

Росгвардейцы поднялись за ними и увидели, как спортсмены снимают закладку.

При задержании Оганнисян не сопротивлялся. Зато Кушиташвили, по информации СМИ, якобы резко ударил одного из сотрудников Росгвардии, сломав ему нос.

В пакете, который нашли в Кушиташвили, оказалось немного меньше грамма неизвестного вещества. По предварительным данным, это был кокаин.

Кроме статьи за нападение на правоохранителя, боксеру теперь грозит 228 статья (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).