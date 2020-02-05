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Этап Формулы-1 в Китае отменен из-за коронавируса
05.02.2020 17:00
Федерация спорта Шанхая отменила проведение всех соревнований в городе до тех пор, пока не будет ликвидирована эпидемия коронавируса. Об этом говорится в официальном заявлении организации, передает РБК-Украина.
Таким образом, четвертый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Китая, который был запланирован на 17-19 апреля, не состоится.
При этом Международная автомобильная федерация (FIA) пока не выступила с официальным заявлением. Ранее сообщалось, что организаторы внимательно следят за тем, что происходит в стране из-за эпидемии.
Теги: Китай, Формула-1, отмена, гран-при
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