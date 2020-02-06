Последние новости раздела
- Российская гимнастка-чемпионка совершила попытку самоубийства14:00
- Этап Формулы-1 в Китае отменен из-за коронавируса17:00
- Тренерский штаб футбольной сборной Украины пополнился итальянцем17:00
- Арбитр наказал Неймара за эффектный финт (ВИДЕО)14:00
- Чемпиона России по боксу задержали с наркотиками18:00
- Украинка Магучих побила свой мировой рекорд по прыжкам в высоту (ВИДЕО)12:00
- Украинского боксера дисквалифицировали и оштрафовали за укус соперника13:00
- С 22 февраля в матчах УПЛ начнут использовать VAR13:00
- WADA выявило 145 измененных допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории14:00
- Свитолина поднимется в рейтинге WTA после Australian Open16:30
Российская гимнастка-чемпионка совершила попытку самоубийства
06.02.2020 14:00
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, российская спортсменка Александра Солдатова госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицида, сообщает Tribuna.com.
«В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А.Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия.
На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает», – заявил источник в оперативных службах.
Следователи проводят по данному факту проверку.
Теги: Россия, самоубийство, художественная гимнастика
Читайте также:
- Врач покончила с собой в больнице с помощью "убийственной" капельницы
- В Калининградской области матрос покончил с собой
- В московском метро не прекращается "эпидемия" самоубийств
- Актер из "Приключений Электроника" выбросился из окна
- Александр и Ирина Пороховщиковы: история удивительной и изматывающей любви (ФОТО)
- В борьбу за сына Орбакайте включилась Госдума
- В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 февраля10:00
- В "ДНР" задержали очередного "украинского шпиона"15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 февраля09:00
- В Луганске закрыли на карантин все учреждения образования11:17
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 февраля10:00
- Пенсионный фонд в Станице Луганской запустил систему электронной очереди17:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 3 по 9 февраля16:00
- В "ДНР" назвали условия для проведения выборов на Донбассе12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 февраля10:00
- Российская гимнастка-чемпионка совершила попытку самоубийства14:00
- Компьютерные эксперты назвали лучший бесплатный антивирус13:00
- В США умер легендарный актер Кирк Дуглас12:00
- В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 февраля10:00
- Непогода в Украине обесточила 600 населенных пунктов09:00
- Сенат США оправдал Дональда Трампа08:00
- Этап Формулы-1 в Китае отменен из-за коронавируса17:00
- Карпаты засыпало метровым слоем снега16:00
- В "ДНР" задержали очередного "украинского шпиона"15:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP
- В "ДНР" назвали условия для проведения выборов на Донбассе
- В "ДНР" задержали очередного "украинского шпиона"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 февраля
- В Луганске закрыли на карантин все учреждения образования
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 февраля
- В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"
- В Таиланде придумали лекарство от коронавируса
- В Украине подсчитали прихожан ПЦУ и УПЦ МП