Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

20-летний швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом (ВИДЕО)

09.02.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
20-летний швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом (ВИДЕО)

20-летний шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом, сообщает Телеканал новостей «24».
Молодой швед преодолел планку на высоте 6,17 метра в польском городе Торунь на соревнованиях, которые проводились в закрытом помещении.
Долгое время мировой рекорд (6,15 м) принадлежал знаменитому украинцу Сергею Бубке. В феврале 2014 года в Донецке на турнире "Звезды шеста" мировое достижение улучшил француз Рено Лавиллени (6,16 м). Таким образом, прежний рекорд простоял почти 6 лет.



Теги: Швеция, прыжки с шестом, мировой рекорд
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх