20-летний швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом (ВИДЕО)

09.02.2020 09:00

20-летний шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом, сообщает Телеканал новостей «24».

Молодой швед преодолел планку на высоте 6,17 метра в польском городе Торунь на соревнованиях, которые проводились в закрытом помещении.

Долгое время мировой рекорд (6,15 м) принадлежал знаменитому украинцу Сергею Бубке. В феврале 2014 года в Донецке на турнире "Звезды шеста" мировое достижение улучшил француз Рено Лавиллени (6,16 м). Таким образом, прежний рекорд простоял почти 6 лет.