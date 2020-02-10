Бой Усик - Чисора откладывается из-за травмы украинца

10.02.2020 17:00

Следующий бой украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО) состоится не раньше мая, передает iSport.ua.

Ожидалось, что его поединок c британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) пройдет в конце марта, но промоутер Эдди Хирн сообщил, что украинцу мешает вернуться на ринг травма.

"Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью", - сказал Хирн.