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Бой Усик - Чисора откладывается из-за травмы украинца

10.02.2020 17:00
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Бой Усик - Чисора откладывается из-за травмы украинца

Следующий бой украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО) состоится не раньше мая, передает iSport.ua.
Ожидалось, что его поединок c британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) пройдет в конце марта, но промоутер Эдди Хирн сообщил, что украинцу мешает вернуться на ринг травма.
"Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью", - сказал Хирн.



Теги: бой, перенос, Александр Усик, травма
 
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