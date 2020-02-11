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Из-за коронавируса в НХЛ возник дефицит клюшек

11.02.2020 16:00
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Из-за коронавируса в НХЛ возник дефицит клюшек

Игроки и клубы Национальной хоккейной лиги столкнулись с проблемой дефицита игровых клюшек, сообщает Телеграф.
75% игроков Лиги пользуются спортинвентарем, который производится в Китае. Проблема возникла после того, как в Поднебесной начали бороться со вспышкой коронавируса и в конце января китайские производители прекратили поставки.



Теги: вирус, Китай, дефицит, НХЛ, клюшка
 
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