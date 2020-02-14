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В Эстонии из-за отсутствия снега отменили чемпионат Европы по биатлону

14.02.2020 16:00
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В Эстонии из-за отсутствия снега отменили чемпионат Европы по биатлону

Чемпионат Европы по биатлону, который должен был пройти в эстонском городе Отепе, перенесен в Раубичи (Беларусь). Провести турнир в Эстонии не удастся из-за отсутствия снега, передает РБК-Украина.
Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Чемпионат Европы, как и планировалось, состоится с 26 февраля по 1 марта, а финальный этап - с 5 по 8 марта. Также в Раубичах в скором времени пройдет восьмой заключительный этап Кубка IBU.



Теги: Эстония, Чемпионат Европы, биатлон, отмена
 
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