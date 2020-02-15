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"Манчестер Сити" исключили из Лиги чемпионов на два сезона

15.02.2020 12:00
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"Манчестер Сити" исключили из Лиги чемпионов на два сезона

Официальный сайт УЕФА сообщает, что Судебная палата органа финансового контроля уведомила "Манчестер Сити" в том, что клуб понесет наказание за нарушение финансового фэйр-плей, передает football.ua.
По решению Судебной палаты, "горожане" не смогут принять участие в розыгрышах Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 и сезоне-2021/22, а также клуб обязуется выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.
Отмечается, что Сити допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая свои спонсорские доходы на своих счетах и в информации о безубыточности, что повлекло за собой подобное наказание.
За англичанами остается право подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд.



Теги: Лига Чемпионов, исключение, ФК "Манчестер Сити"
 
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