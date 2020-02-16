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"Шведский Бубка" установил второй мировой рекорд за неделю (ВИДЕО)
16.02.2020 15:30
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на турнире в шотландском Глазго, сообщает iSport.ua.
20-летний легкоатлет преодолел планку на высоте 6 метров 18 сантиметров, побив на 1 см свое же достижение, которое он установил неделю назад на соревнованиях в польском Торуне. Причем сделал он это с первой попытки.
Последним, кто устанавливал мировой рекорд до Дюплантиса, был француз Рено Лавиллени. В 2014 году в Донецке он преодолел планку на высоте 6,16 метра. До этого рекордными с 1993 года были 6,15 м от Сергея Бубки.
Теги: Швеция, рекорд, Сергей Бубка, прыжки с шестом
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