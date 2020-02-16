Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

"Шведский Бубка" установил второй мировой рекорд за неделю (ВИДЕО)

16.02.2020 15:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на турнире в шотландском Глазго, сообщает iSport.ua.
20-летний легкоатлет преодолел планку на высоте 6 метров 18 сантиметров, побив на 1 см свое же достижение, которое он установил неделю назад на соревнованиях в польском Торуне. Причем сделал он это с первой попытки.
Последним, кто устанавливал мировой рекорд до Дюплантиса, был француз Рено Лавиллени. В 2014 году в Донецке он преодолел планку на высоте 6,16 метра. До этого рекордными с 1993 года были 6,15 м от Сергея Бубки.



Теги: Швеция, рекорд, Сергей Бубка, прыжки с шестом
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх