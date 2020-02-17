УЕФА учредил новую награду для участников Лиги чемпионов

17.02.2020 16:00

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учредил новую награду - она будет вручаться лучшему игроку матча плей-офф Лиги чемпионов, начиная с предстоящих встреч 1/8 финала. Об этом сообщает пресс-служба организации, сообщает РБК-Украина.

После финального свистка футболист получит награду в знак признания его роли в решающих эпизодах, тактической зрелости, изобретательности, вдохновения, выдающейся техники и верности принципам фэйр-плей.

Как говорится в заявлении, определять лучших в каждом матче будут технические наблюдатели УЕФА, которые будут присутствовать на стадионах.