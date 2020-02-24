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VAR "помогла" Шахтеру одержать победу над Десной

24.02.2020 11:00
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VAR "помогла" Шахтеру одержать победу над Десной

В матче 19-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер минимально обыграл Десну. Поединок состоялся в Харькове на стадионе Металлист и завершился со счетом 1:0, сообщает iSport.ua.
Единственный гол в матче забил Марлос, который отправил мяч в ворота соперника в дополнительное время второго тайма.
Отметим, что в этом поединке зафиксировали первый случай использования cистемы видеопомощи арбитрам VAR.
Во втором тайме матча арбитр Евгений Арановский показал желтую карточку полузащитнику Десны Андрею Тотовицкому за фол на Тарасе Степаненко. Но система VAR помогла определить, тянуло ли нарушение на красную. В итоге Тотовицкий отделался "горчичником".
А спустя несколько минут благодаря системе VAR арбитр отменил гол гостей в ворота Шахтера. Был зафиксирован офсайд у Александра Филиппова и взятие ворот не засчитали.



Теги: футбол, Чемпионат Украины, победа, ФК "Шахтёр", VAR
 
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