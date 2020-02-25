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УПЛ прокомментировала отмену гола Десны в ворота Шахтера

25.02.2020 14:00
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УПЛ прокомментировала отмену гола Десны в ворота Шахтера

Гол Десны в ворота Шахтера не засчитан правильно, сообщил официальный сайт УПЛ в пресс-релизе, передает football.ua.
"Арбитром VAR и помощником VAR были зафиксированы два положения вне игры, которые произошли одно за другим, со стороны Десны.
1. В момент удара по воротам со стороны футболиста гостей его партнер по команде, который получил мяч после рикошета, а не после преднамеренной игры, находился в положении вне игры и поэтому такое положение вне игры является заслуживающим наказания за получение неправомерной выгоды в результате пребывания в таком положении.
2. Игрок гостей, получивший передачу пробивает по воротам, но на траектории полета мяча находится еще один его партнер по команде, который осуществляет неправомерное вмешательство путем перекрытия линии обзора вратаря хозяев.
Действия лайнсмена являются правильными – он не поднял флажок, поскольку он не должен вмешиваться в сложные и миллиметровые ситуации. Правильные также действия арбитра – он не должен осуществлять просмотр повтора на поле, а лишь опираться на результаты проверки со стороны ВАР", — гласит заявление на официальном сайте УПЛ.



Теги: отмена, гол, ФК "Шахтёр", VAR
 
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