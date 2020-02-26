Последние новости раздела
- Коронавирус вмешался в Лигу Европы13:00
- УПЛ прокомментировала отмену гола Десны в ворота Шахтера14:00
- VAR "помогла" Шахтеру одержать победу над Десной11:00
- Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом08:00
- Уайлдер - Фьюри: анонс и прогноз на бой-реванш17:00
- "Шахтер" начал плей-офф Лиги Европы с победы над "Бенфикой" (ВИДЕО)08:00
- Где смотреть матч Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика"09:00
- Сервис OLL.TV не справился с наплывом футбольных болельщиков12:00
- Букмекеры сделали прогноз на матч "Шахтер" - "Бенфика"16:00
- УЕФА учредил новую награду для участников Лиги чемпионов16:00
Коронавирус вмешался в Лигу Европы
26.02.2020 13:00
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между Интером и Лудогорцем, который запланирован на 27 февраля в Милане, пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба болгарского клуба, передает football.ua.
В начале дня "нерадзурри" отправили официальное письмо Лудогорцу, в котором объявили, что городские власти здравоохранения разрешили провести игру без болельщиков.
Главная причина этому - угроза заражения коронавирусом из-за которого перенесли уже четыре поединка Серии А: Интер — Сампдория, Аталанта — Сассуоло, Верона — Кальяри и Торино — Парма.
Теги: стадион, болельщик, Лига Европы, COVID-19
Читайте также:
- Фанаты шведского клуба закидали камнями автобус противников и делегатов УЕФА
- Стадион "Динамо" дисквалифицировали
- "Порту" пожалуется в УЕФА на фанатов "Манчестер Сити"
- "Шахтер" - "Динамо". За два тайма до игры (ФОТО)
- Война за телевизор. Болельщики не смогут посмотреть матчи "Шахтера" и "Динамо"?
- Вувузелы изгнаны из Турции
- В оккупированном Донецке произошло страшное ДТП11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 февраля10:00
- В СНБО заявили о наличии полного списка граждан Украины, получивших российские паспорта15:00
- В "ДНР" придумали новую "государственную награду"12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 февраля10:00
- В ГМСУ назвали количесто жителей ОРДЛО, получивших украинский биопаспорт15:00
- На КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 февраля12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 февраля10:00
- Коронавирус вмешался в Лигу Европы13:00
- В YouTube заблокировали пропагандистский телеканал «ДНР»12:00
- В оккупированном Донецке произошло страшное ДТП11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 февраля10:00
- Всем въезжающим в Украину будут мерить температуру09:00
- Коронавирус обнаружен в соседней с Украиной стране08:00
- Vodafone начал запуск 4G в киевском метро17:00
- НБУ ввел в оборот новую банкноту 200 гривен16:00
- В СНБО заявили о наличии полного списка граждан Украины, получивших российские паспорта15:00
- УПЛ прокомментировала отмену гола Десны в ворота Шахтера14:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- В СНБО заявили о наличии полного списка граждан Украины, получивших российские паспорта
- В ГМСУ назвали количесто жителей ОРДЛО, получивших украинский биопаспорт
- В "ДНР" придумали новую "государственную награду"
- Украина выбрала своего представителя на Евровидение 2020 (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 февраля
- В Италии началась паника из-за эпидемии коронавируса
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 февраля
- На КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина
- Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта